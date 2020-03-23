читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Арсен Аваков, украинский министр внутренних дел, отметил, что если власти Украины не отменят оплату жилищно-коммунальных услуг на время карантина, то уже через месяц у украинцев не будет денег даже на еду.

Согласно словам главы МВД, необходимо ввести спецвыплаты из госбюджета в размере 2500-3000 гривен и возможность оплачивать счета ЖКУ со скидками до 75 процентов. Следует также перестать начислять процентные ставки по кредитам и запретить государственным организациям увольнять людей. Он добавил, что многие украинцы живут от зарплаты до зарплаты, не обладая какими-либо накоплениями, поэтому в условиях карантина у людей может не хватить денег даже на еду.

Однако Аваков добавил, что выдать «каждому по потребностям» не удастся, так как Украина является бедной страной. Предстоящие проблемы министр считает катастрофой, требующей введения серьезных мер. По его мнению, нужно пересмотреть бюджет, увеличив его дефицит до 200 миллиардов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Shemyakin Onze (PSG) Esports – Pele Warriors (PWR) Esports | Barcelona (white_boy1927) Esports – Real Madrid (Inquisitor) Esports | Liverpool (BlackStar98) Esports – Манчестер Сити (Olle) | Barcelona (white_boy1927) Esports – ПСЖ (mooneycb) | Real Madrid (Inquisitor) Esports – Liverpool (BlackStar98) Esports | Манчестер Сити (Olle) – Barcelona (white_boy1927) Esports | ПСЖ (mooneycb) – Манчестер Сити (Olle) |
Вам может понравиться

Назван способ США «выбить» Россию из Сирии

Константин Сивков, эксперт в военной сфере из РФ, сообщил о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Журналисты продемонстрировали уничтоженный при помощи ЗРПК “Панцирь” турецкий беспилотник

Российские журналисты продемонстрировали обломок, оставшийся после уничтожения турецкого беспилотника. Как сообщается, турецкий… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.03.2020
  • читать 1 минуту

В Южно-Сахалинске иностранец шантажировал местную жительницу её интимными видео

В Южно-Сахалинске 39-летний мужчина из ближнего зарубежья обвиняется в нарушении неприкосновенности частной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 23 марта – пасмурно, до -5 °C | Королев, 23 марта – пасмурно, до 13 °C | Подольск, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир, 23 марта – пасмурно, до 13 °C |