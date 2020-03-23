Арсен Аваков, украинский министр внутренних дел, отметил, что если власти Украины не отменят оплату жилищно-коммунальных услуг на время карантина, то уже через месяц у украинцев не будет денег даже на еду.

Согласно словам главы МВД, необходимо ввести спецвыплаты из госбюджета в размере 2500-3000 гривен и возможность оплачивать счета ЖКУ со скидками до 75 процентов. Следует также перестать начислять процентные ставки по кредитам и запретить государственным организациям увольнять людей. Он добавил, что многие украинцы живут от зарплаты до зарплаты, не обладая какими-либо накоплениями, поэтому в условиях карантина у людей может не хватить денег даже на еду.

Однако Аваков добавил, что выдать «каждому по потребностям» не удастся, так как Украина является бедной страной. Предстоящие проблемы министр считает катастрофой, требующей введения серьезных мер. По его мнению, нужно пересмотреть бюджет, увеличив его дефицит до 200 миллиардов.