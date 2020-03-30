Участница шоу “Холостяк” Барбара Пино на прошлой церемонии роз решила уйти из проекта, и не приняла от Антона Криворотова цветок.

Однако мужчина не смог так просто отпустить девушку, которая считается фавориткой шоу, и взял её с собой в двухдневное путешествие. Во время отдыха они поделились историями о своём непростом детстве, а завершился их отдых очередным признанием и страстным поцелуем.

Тем не менее, менять решение об уходе Барбара не стала. Она сообщила, что, если Антон захочет, то он знает, где её найти в Москве после окончания шоу.

Во время церемонии отбора невест в новом выпуске, Криворотов распрощался с Кариной Фомбо, которая сплетничала о бойфренде у одной из участниц. Неожиданно на проект вернулась Барбара, о чём ни Антон, ни остальные участницы, не подозревали.

Девушкам возвращение главной соперницы весьма не понравилось. Они заявили, что она не держит своё слово.