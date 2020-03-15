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42-летняя телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в Instagram дала совет женщинам с фигурой plus-size о том, как можно подчеркнуть свои достоинства на фото.

Анфиса опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в различных позах. В кадре ведущая позирует в боди чёрного цвета, колготках и туфлях на шпильке. В подписи она сообщила, что выигрышная поза способна преобразить фигуру и значительно уменьшить пропорции тела, а также выделить бёдра, сделать талию более узкой, прикрыть живот. Также Анфиса заявила, что все модели plus-size должны изучить своё тело и найти наиболее выигрышные позы.

В комментариях подписчики отметили фигуру Анфисы, назвав её шикарной женщиной с аппетитными формами. Впрочем, некоторые заявили, что скрывать недостатки обтягивающими вещами явно не лучшее решение, и Чеховой стоит подкорректировать свою фигуру.

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