Военные Сомали разместили на американском вездеходе Oshkosh FMTV советскую ЗПУ-4, которую называют «Боевой метлой».

Соответствующая фотография была размещена в социальной сети «Твиттер». Отмечается, что главное предназначение этого оружейного комплекса заключается в уничтожении воздушных целей. Его можно также применять для огневой поддержки наземных подразделений. Он создан на основе пулемета Владимирова, который высоко ценится во всем мире за свою невероятную надежность.

За 60 секунд эта установка может выпустить около 1200 патронов. Дальность ее поражения равна 2000 метрам. На расстоянии в полкилометра «Боевая метла» способна пробить бронированные пластины толщиной до 50 миллиметров – это позволяет ей уничтожать легкобронированную технику.