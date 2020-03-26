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На крупных мониторинговых порталах появилась информация о том, что возле границ России два дня назад, 24 марта, пролетели два высотных разведывательных самолета U-2S Dragon Lady.

Отмечается, что воздушные судна поднялись в воздух с военной базы Фэрфорд, расположенной в Великобритании, и направились в сторону Балтики. Затем их обнаружили неподалеку от Калининградской области. Совершив несколько облетов рядом с российскими границами, они возвратились в место своей дислокации.

Мониторинговые авиационные ресурсы также указывают на то, что рядом с западными рубежами РФ недавно пролетал самолет-разведчик RC-135W, предназначенный для обнаружения и определения всех источников ЭМИ, к которым, к примеру, можно отнести РЛС у ракетных комплексов.

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