Американские истребители F-35, принадлежащие ВВС Норвегии, совместно с самолётами ВВС Великобритании, перехватили российские самолёты Ту-142 и МиГ-31.

Согласно имеющейся информации, перехват произошёл несколько дней назад в то время, когда поблизости от границы России Ту-142 отрабатывали манёвры по уничтожению противника. В сопровождении Ту-142 находились МиГ-31, но, когда они приблизились к границе Великобритании, они возвратились на свои места постоянного базирования.

Как отмечается, ВВС Норвегии после перехвата не демонстрировали никаких агрессивных действий, но данный инцидент является первым случаем, когда истребители пятого поколения перехватили самолёты России, находящиеся над территорией Европы. Также инцидент стал первым случаем, когда Норвегия использовала F-35.