Возле архипелага Земля Франца-Иосифа, принадлежащего РФ, смогла всплыть субмарина американских ВМС, пробив толстый слой льда.

Подводная лодка SSN-769 класса «Лос-Анджелес» покинула свое место дислокации, расположенное в Коннектикуте, и направилась к российской военной базе «Арктический Трилистник», находящейся на острове Александры. Данный маневр был осуществлен в ходе учений, получивших название Ice Exercise.

Отмечается, что в «Арктическом Трилистнике» расположены подразделения Северного флота России, направленные на устранения любых угроз с воздуха. Речь идет о втором военном объекте РФ, расположенном в Арктике. Его площадь составляет 14 000 квадратных метров. В нем на постоянной основе проживает гарнизон из 150 человек, который сменяется каждые восемнадцать месяцев.