MMA. АСА 107

Александр Емельяненко (Россия) – Мага Исмаилов (Россия)

«ВТБ-Арена» (Москва, Россия)

03.04.2020. 22:00 (МСК)

Бой тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Магомедом Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве на турнире ACA 107. Эксперт Metaratings.ru, ведущий «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Роман Мазуров считает, что многое будет зависеть от формы Александра Емельяненко.

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Форма Александра Емельяненко

Александр Емельяненко не был бы самим собой, если бы не радовал нас различными экзерсисами. Погоня в Кисловодске на золотых «Мерседесах», история с пенсионером. При этом он провел бой, хотя это громко сказано, с Михаилом Кокляевым. Тот поединок не обсуждал только ленивый, а результат был в общем-то прогнозируемым и ожидаемым. При всем при том все просто с ума посходили, арена была битком забита. Но это все уже быльем поросло. Теперь абсолютно реальный поединок. Александр Емельяненко отправился готовиться в Анапу и опять набарагозил. Сравнил себя с героем кинофильма «Джентльмены удачи» – напился, подрался, в тюрьму. Ничего такого, абсолютно житейское дело. И вот именно этим Александр Емельяненко и близок нашему брату, близок народу, что он по сути такой же, как и все остальные. Может погулять, выпить, похулиганить немного, но когда надо он начинает тренироваться и даже проводит какие-то поединки.

Форма Магомеда Исмаилова

Магомед Исмаилов, который изначально считался нетоповым средневесом, взлетел на самую вершину. Он побил Вячеслава Василевского, подрался вничью с Владимиром Минеевым, выиграл нокаутом у Артема Фролова. Это все очень серьезные парни. И Мага не собирается останавливаться на достигнутом.

Прогноз и ставка на бой

Александр Емельяненко за прошлый год сорвал четыре поединка. И здесь весь вопрос в подготовке. Есть такое ощущение, и Мага об этом тоже говорит, что Александр очень сильно недооценивает средневесов. Думает, что он сможет его пройти так же как Михаила Кокляева. Немножечко подшофе, на одной ноге, но этого не будет. Мы все видели прекрасно, что Мага Исмаилов тренируется. И тренируется по полной программе, с полной самоотдачей в отличие от того же Александра Емельяненко. Да, пиковый Емельяненко против пикового Исмаилова – без шансов для последнего. Но Емельяненко в том состоянии, в котором он пребывает сейчас и в котором он находится большую часть времени судя по всему. Опять же свечку никто не держал, но все складывается именно так. И Исмаилов, который рвет и мечет. И тут в их противостоянии уже возможны варианты. Александр Емельяненко обладает шикарной ударной техникой в каком бы он состоянии ни был. И если он ударит и попадет, будет очень больно. И немногие смогут оправиться от этого удара. Но опять же «если». У Маги Исмаилова отличная борьба. Плюс он великолепно сейчас работает над своей ударной техникой, над скоростью, работа ног и прочие вещи. У него нестандартная ударная техника, небоксерская. Это совершенно очевидно, но он к этому и не стремится. И если Александр не будет хорошо готов физически, то он устанет. Поэтому здесь задача Магомеда Исмаилова максимально измотать своего оппонента, затащить во второй и третий раунды и там уже дорабатывать.