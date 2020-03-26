У 78-летней актрисы театра и кино Жанны Болотовой, наиболее известной благодаря фильму “Жмурки”, была обнаружена коронавирусная инфекция.

Согласно имеющейся информации, актриса заразилась во время контакта с мужчиной, который недавно вернулся из Германии. Спустя некоторое время после общения с ним она начала чувствовать недомогание. Анализ показал наличие у Болотовой коронавируса.

Из-за своего возраста Болотова находится к группе риска, она была отправлена на лечение в больницу в московском посёлке Коммунарке. Состояние здоровья народной артистки РСФСР в настоящее время неизвестно.

Кроме того, в Коммунарку уже были госпитализированы Лев Лещенко со своей супругой. У артиста диагностировали двухстороннее воспаление лёгких, коронавирус ни у него, ни у жены не подтверждён. Однако они были направлены в больницу в целях профилактики.