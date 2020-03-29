Глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков опроверг информацию о закрытых на въезд и выезд дорогах города.

Ранее в СМИ и социальных сетях сообщалось, что в Сосновый Бор начали пропускать лишь по паспортам, при этом тем, кто не проживает в городе, якобы проезд был запрещён. По словам Воронкова, данная информация является ложной.

Согласно сообщению пресс-службы администрации Соснового Бора, сведения о введении пропускного режима являются ложными, и в настоящий момент и въезд, и выезд из города абсолютно никак не ограничены.

Также отмечается, что штаб в Сосновом Бору по противодействию распространения коронавируса действует в рамках федеральной и региональной нормативной базы.