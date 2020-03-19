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50-летняя певица Лада Дэнс опубликовала в Instagram фото со своих занятий танцами на шесте.

В кадре певица позирует в коротких облегающих шортах чёрного цвета, серой футболке и туфлях на очень высоком каблуке. Лада демонстрирует отличную фигуру, плоский живот и стройные ноги. Как сообщается, тренировать танец на пилоне Лада начала после того, как получила такое задание у режиссёра клипа.

По словам Лады, сейчас у неё уже получается сексуально, женственно и красиво. Она наслаждается собственным отражением в зеркале. Также певица отметила, что она всегда мечтала научиться танцам на пилоне, и восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять элементы на шесте. Сейчас, волей судьбы, она начала занятия.

Певица отметила, что ранее считала, что при хорошей физической форме такие занятия будут лёгкими, но, как оказалось, она сильно ошибалась.

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