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Елена Беркова, бывшая участница шоу “Дом-2”, а также бывшая актриса фильмов для взрослых, объявила о своей беременности.

У 35-летней Елены уже есть сын Евгений, отцом которого является стриптизёр Иван Бельков. О грядущем пополнении Елена сообщила, опубликовав свою фотографию, на которой она держит в руках положительный тест на беременность.

При этом, как отметили подписчики Берковой, на снимке у неё весьма грустное и даже недовольное лицо. Таким образом, как было предположено, беременность стала для Елены довольно неприятным сюрпризом. Кто именно является отцом ребёнка, Беркова не сообщила. Вероятно, это Александр Путинцев, который уже шестой по счёту избранник Елены.

Подписчики восприняли новость о беременности по-разному. Некоторые поздравили Елену, другие же сообщили, что в период коронавируса следует быть более острожной.

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