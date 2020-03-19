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В Великобритании 19-летняя девушка по имени Эмили Оуэн покончила с собой из-за необходимости соблюдать карантин.

По словам близких Эмили, она была в депрессии из-за того, что мир из-за коронавируса сузился, ей пришлось отменить все свои планы и пребывать в заключении в четырёх стенах. Сообщается, что погибшая была очень общительным человеком, она работала официанткой.

Родителям Эмили заявила, что карантин убьёт больше людей, чем сам коронавирус, она переживала за психическое состояние тех, кому приходилось находиться в изоляции. Девушка совершила попытку самоубийства, но довести начатое до конца ей не удалось.

18 марта она была доставлена в больницу в критическом состоянии. Спустя несколько дней Эмили скончалась.

Как отмечается, в 15 лет Эмили был поставлен диагноз “высокоэффективный аутизм”. Она пыталась соответствовать нормам общества, и постепенно взаимодействие с людьми стало для неё необходимой потребностью.

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