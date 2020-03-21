Представители администрации Курской области сообщили о том, что в регионе не зафиксировано ни одного зараженного с коронавирусом, однако 106 человек в настоящее время находятся на карантине.

Согласно словам чиновников, более ста местных жителей, которые недавно прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся на карантине. Они пробудут в самоизоляции не менее 14 дней с момента прибытия в Россию. Однако некоторых отправили в стационар.

В сообщении указывается, что в инфекционном медучреждении области на обсервации находятся два пациента, которые ранее контактировали с зараженными. Еще двадцать больных приехали из-за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. Все они прошли тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты.