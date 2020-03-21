читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители администрации Курской области сообщили о том, что в регионе не зафиксировано ни одного зараженного с коронавирусом, однако 106 человек в настоящее время находятся на карантине.

Согласно словам чиновников, более ста местных жителей, которые недавно прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся на карантине. Они пробудут в самоизоляции не менее 14 дней с момента прибытия в Россию. Однако некоторых отправили в стационар.

В сообщении указывается, что в инфекционном медучреждении области на обсервации находятся два пациента, которые ранее контактировали с зараженными. Еще двадцать больных приехали из-за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. Все они прошли тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
фк Селтик – Экстрим Нетворкс ВФЛ | Загадка – Аякс Челябинск | Киев тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Торпедо тим | Спортинг тим – Марсель тим | Бавария (люб) – Айнтрахт (люб) | Герта (люб) – Динамо Дрезден (люб) |
Вам может понравиться

Проститутки в Европе остались без работы из-за коронавируса

В издании Reuters сообщают о том, что в квартале Красных фонарей, расположенном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

24 автобусных маршрута подешевели в два раза в Серпухове

В подмосковном городе Серпухов сразу 24 автобусных маршрута решили снизить оплату проезда,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Зараженный коронавирусом рассказал, как протекает заболевание

Житель Великобритании, который заразился коронавирусом, поведал о том, как именно протекает данное… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи, 21 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 21 марта – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 21 марта – небольшой снег, до -2 °C | Королев, 21 марта – ясно, до 11 °C | Подольск, 21 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир, 21 марта – пасмурно, до 7 °C |