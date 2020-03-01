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В 2020 году Прощёное воскресенье отмечается в первый день весны – 1 марта.

В православии этот день предшествует началу самого продолжительного поста в году – Великого поста. Прощёное воскресенье выпадает на последний день масленичной недели, и вечером этого воскресенья все верующие должны попросить друг у друга прощения за совершённые прегрешения и нанесённые обиды. В православных храмах в этот день проводятся чтения отрывков из Евангелия.

Как отмечает протоиерей Павел Великанов, Прощёное воскресенье является поводом для того, чтобы вспомнить о тех, кого обидел, и найти в себе мужество попросить у них прощения. При этом просить прощения у всех подряд нет никакого смысла, нужно только в случае реального нанесения обиды. Также в этот день нельзя думать о плохом, ссориться, обижать других, сквернословить и отказывать в помощи.

Кроме того, отмечается, что допустимо извиняться при помощи SMS или сообщений в соцсетях, так как они являются аналогом звонка или письма. Однако с семьёй и близкими людьми будет лучше переговорить лично.

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