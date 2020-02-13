Саратовский суд признал 47-летнего мужчину виновным в убийстве двух ветеранов и приговорил его к заключению в тюрьме на пожизненный срок.

Согласно версии следствия, в ноябре 2018 года осужденный вместе с супругой распивал алкогольные напитки в квартире, где он жил вместе с 90-летним дедушкой и 91-летней бабушкой. Вскоре супруги начали ссориться друг с другом. Затем словесная перепалка переросла в драку – мужчина стал избивать жену ногами и ножкой от стула.

Женщине удалось убежать от супруга в комнату, где проживали пенсионеры. Они вступились за пострадавшую. Однако мужчину это не остановило, и он набросился на ветеранов, задушив родную бабушку. Жену и дедушку осужденного доставили в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти пожилого мужчину.