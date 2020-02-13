В одном из районных судов Воронежа сообщили о взыскании 600 000 рублей с детсада № 83 в пользу матери и ее ребенка, на которого был вылит горячий компот.

Напоминаем, что весной 2017 года девочка, находясь в детском садике, врезалась в помощницу воспитателя, несшую кастрюлю с горячим напитком. В результате на нее вылился целый литр обжигающей жидкости. Ребенок получил серьезные ожоги и два месяца провел в медицинском учреждении, где ему провели операцию.

В ходе проверки было установлено, что причиненный девочке вред относится к категории средней тяжести. В суде согласились с заключением прокурора, поэтому пострадавший ребенок получит компенсацию в размере полумиллиона рублей, а ее мать – 100 000 рублей.