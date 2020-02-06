Татьяна Гурова, модель из Рязани, решила принять участие в фотосессии мужского журнала «Playboy Украина», украсив собой календарь издания на текущий год.

В средствах массовой информации отмечают, что рязанка не только стала фотомоделью для данного проекта, но также поработала в нем в качестве стилиста и визажиста. На появившихся фотографиях Гурова предстала перед поклонниками в очень откровенном купальнике, состоящем из множества позолоченных геометрических фигурок.

Напоминаем, что недавно красавица из Рязани смогла попасть в рейтинг 100 наиболее сексуальных россиянок по версии модного журнала Maxim. К тому же она завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио», прошедшем в 2019 году.