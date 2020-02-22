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В Московской области ожидается крайне неприятная погода в ночь на 23 февраля.

Как предупреждает МЧС, жителей Подмосковья ожидают мокрый снег с дождём, гололедица, и сильный ветер. Порывы ветра в некоторых местах могут достигать скорости до 19 метров в секунду.

Главное управление МЧС просит жителей Московской области соблюдать осторожность, не подходить без необходимости к деревьям, линиям электропередач, иным шатким конструкциям, а также соблюдать внимательность во время перехода дорог.

Также спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае же, если во время перемещения на автомобиле застал сильный ливень, МЧС советует сделать остановку на обочине и дождаться более спокойной погоды.
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