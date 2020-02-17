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Омич убил своего знакомого, а потом отрезал ему голову. Тем самым он хотел доказать приятелю, что ему «не слабо» расправиться с другим человеком.

В управлении СКР по Омской области сообщили о том, что в пятницу, 14 февраля, в многоквартирном доме, расположенном на улице 3-я Железнодорожная, был обнаружен труп мужчины. Согласно версии следствия, при распитии алкогольных напитков 51-летний хозяин квартиры ударил несколько раз ножом своего собутыльника.

Увидев, что знакомый умер, убийца отрезал ему голову и попытался спрятать следы преступления, но о произошедшем узнала сожительница обвиняемого, которая вызвала полицейских. Мужчину задержали и отвезли в отдел полиции. Во время допроса он признался в совершенном преступлении.

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