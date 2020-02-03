Уроженца Республики Коми подозревают в развращении двух школьниц на территории общежития, расположенного в городе Тихвин.

В местных СМИ сообщают, что вчера, 2 февраля, в полицию пришли две женщины, сообщившие о том, что неизвестный попытался сексуально надругаться над их дочерьми, возраст которых составляет 11 и 15 лет. Этот инцидент, по их словам, произошел в коридоре общежития.

В тот же день работники правоохранительных органов задержали главного подозреваемого – им оказался 37-летний житель Коми, не имеющий постоянного места работы. На данный момент времени решается вопрос о заведении уголовного дела.