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В городе Чехов вчера, 12 февраля, женщина выпала из окна десятого этажа многоквартирного дома и разбилась насмерть.

Тело женщины без признаков жизни было обнаружено возле одного из многоэтажных зданий, находящихся на улице Земская в микрорайоне «Губернский». Отмечается, что пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончалась еще до приезда медиков. В СМИ сообщают, что у умершей остался сын в возрасте 17 лет.

Сотрудники управления МВД по Подмосковью подтвердили информацию о случившемся инциденте. Они добавили, что следователи уже приступили к расследованию этого происшествия. На месте трагедии сейчас работают правоохранители.

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