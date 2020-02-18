Юлия Ковальчук, исполнительница из РФ, вместе со своим супругом Алексеем Чумаковым составила конкуренцию Александру и Анжелике Ревве в борьбе за звание «Пара года 2020».

Вчера, 17 февраля, в российской столице состоялась очередная премия «Пара года», в которой участвовали многие знаменитости. Исполнительница прошлась по красной дорожке в откровенном черном наряде. При беседе с журналистами она отметила, что черный не является ее любимым цветом, однако он нравится ей из-за своей «уточненной недосказанности».

В результате Ковальчук и Чумаков смогли победить в номинации «Самая музыкальная пара года 2020», а вот основный титул получило звездное семейство Реввы. На мероприятии они сделали совместный снимок.