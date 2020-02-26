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Бывший помощник президента России Владислав Сурков в беседе с изданием “Актуальные комментарии” назвал главу Украины Владимира Зеленского “не лохом”.

Приказ об увольнении Суркова был подписан 18 февраля, хотя о его уходе стало известно ещё 25 января.

Как Сурков отметил, на саммите “нормандской четвёрки”, который состоялся в Париже 9 декабря, все приняли Зеленского за президента. Он сообщил, что у главы Украины необыкновенная лёгкость в мыслях.

Также он высказался и об Украине. Как он считает, Украины нет – есть украинство. По его мнению, это такое расстройство ума, доведённое до крайней степени увлечением этнографией. Кроме того, Сурков заметил, что отношения Украины и России никогда не были простыми.

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