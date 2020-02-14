Владимир Пресняков, певец из РФ, подставил свою супругу Наталью Подольскую, разместив в социальных сетях ее неудачный фотоснимок.

На опубликованном фото поп-исполнительница запечатлена крупным планом, поэтому многие сразу же обратили на ее выразительные глаза зеленого цвета. Однако пользователям фотография не понравилась, так как они жестко раскритиковали внешность певицы.

Некоторые поклонники даже не узнали на снимке жену Преснякова, спросив его, кто изображен на фотографии. Другие же прямо написали ему, что фото выглядит жутко. Позднее стало известно, что речь идет о скриншоте, сделанным при разговоре между супругами по видеосвязи. Судя по всему, артисты в настоящее время находятся вдалеке друг от друга.