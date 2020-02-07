Своё 38-летие, которые было 3 февраля, Вера Брежнева решила отметить в Италии.

В своём Instagram бывшая участница группы “ВИА Гра” поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными на фоне горного пейзажа. В кадре Брежнева предстала в дутом комбинезоне тёмно-серого цвета, в серой зимней шапке и в солнцезащитных очках.

В подписи к снимку певица отметила, что её даже на вершине горы застала любовь поклонников, которая, как она отметила, взаимна. Вера пожелала своим подписчикам, чтобы их пожелания сбывались, а добрые и тёплые слова вернулись многократно, и поблагодарила их за энергию.

Также Брежнева поделилась целой серией фото, сделанных в день рождения, на которых продемонстрировала свой отель и собравшуюся вместе семью.