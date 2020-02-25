В городе Вельск Архангельской области были найдены трое молодых людей, скончавшихся, как подозревается, из-за наркотиков.

Тела трёх погибших молодых мужчин, которым было 20, 24 и 25 лет, были найдены 22 февраля в подсобке магазина автозапчастей. Отмечается, что на телах не обнаружено следов насильственной смерти.

Поблизости от погибших находилась посуда, имеющая следы крепких алкогольных напитков, а также пакет с неизвестным веществом белого цвета. Пакет был отправлен на экспертизу, согласно предварительной информации, в нём находится вещество наркотического свойства.

В настоящее время тела погибших отправлены на судмедэкспертизу для выявления причин смерти. Расследование инцидента продолжается.