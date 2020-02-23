В Тюмени мужчина 1956-го года рождения выпал из окна 11-го этажа.

Инцидент произошёл ранним утром 23 февраля на улице Эрвье возле дома №30. О произошедшем сообщил случайный прохожий, звонок в полицию поступил в 6:58 утра. Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины, имеющее тяжёлые, не совместимые с жизнью травмы. Сообщается, что мужчина скончался ещё до прибытия “скорой помощи”.

По предварительным данным, в происшествии нет признаков криминала. В настоящее время ведётся установление обстоятельств трагедии, предполагается, что имел место несчастный случай, что подтверждается и словами очевидцев инцидента. Уточняется, что мужчина выпал из окна собственной квартиры.