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По информации издания Sky News Arabia в недавних боях в Триполи погибли как минимум 16 военных Турции, а также более ста наемников из Сирии.

Кроме того, в субботу 22 февраля было заявлено, что три офицера с высоким рангом из Турции, а также их сирийский переводчик, погибли во время обстрела морского порта Триполи. Информация о погибших сообщалась и ранее, однако на тот момент не была официально подтверждена. Тела офицеров были переправлены на военную базу к югу от Анкары.

Обстрел, как отмечается, был устроен 18 февраля силами Ливийской национальной армии. В результате этого также были уничтожены оружие и военная техника.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция действует в Ливии в соответствии с национальными интересами.
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