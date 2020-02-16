В Тихвине возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего пенсионера.

Как сообщается, инцидент произошёл 15 февраля примерно в 16:30 в третьем микрорайоне Тихвина. Мужчина за рулём KIA Cerato наехал на пенсионера, переходящего дорогу через пешеходный переход на улице Карла Маркса возле дома №11. Отмечается, что водитель – 1983 года рождения, пенсионер – 1953 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, ему диагностировали тяжёлую травму головы. Несмотря на усилия врачей, пенсионер вскоре скончался.

Согласно результатам медосвидетельствования, в момент совершения аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновник инцидента был доставлен в ОМВД, где на него оформили административный протокол и отпустили под обязательство по явке.