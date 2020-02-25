В Сургуте завершено расследование в отношении 43-летнего жителю Башкирии, которого обвиняют в убийстве, хищении чужого имущества и использовании подложного документа.

Согласно информации следствия, в марте 2019 года обвиняемый находился на даче своего знакомого в СНТ “Кедровый-16”. Во время застолья между ними начался конфликт, в ходе которого гость нанёс хозяину дома удар ножом.

Травма оказалась смертельной.

После этого злоумышленник похитил более миллиона рублей, которые нашёл в доме, а также через мобильное приложение Сбербанка перевёл себе на счет около 500 тысяч, принадлежавших погибшему. Тело хозяина дома он попытался спрятать.

Также в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый использовал поддельный диплом для трудоустройства.

В итоге, в совокупности по трём статьям злоумышленнику грозит до 15-ти лет тюремного заключения.