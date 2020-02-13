Дениз Крепп, бывший работник Минтранса Соединенных Штатов, считает, что нынешние транспортные судна страны являются «ржавыми консервными банками».

Согласно словам специалиста, эти корабли относятся к эпохе «холодной войны» и все еще состоят во флоте. За последние годы их состояние заметно ухудшилось, поэтому они представляют серьезную угрозу, как для своих экипажей, так и для нацбезопасности США.

В виде примера Крепп решил привести две транспортника: «Альтаир», который был построен в 73-м году, и «Саре Мау», спущенный на воду в 72-м году прошлого столетия. В ходе учений, осуществленных осенью прошлого года, удалось выяснить, что боевые задачи могут выполнять лишь 39 транспортных кораблей из 61.