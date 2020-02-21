Владимир Джабаров, член Совета федерации, призвал США перестать испытывать терпение российских военнослужащих в Сирии.

Данное заявление российский сенатор сделал в связи с недавним появлением ролика, на котором демонстрируется, как американская бронемашина пытается вытеснить с дорожного полотна российский «Тигр». По словам Джабарова, американские военные когда-нибудь «доиграются» и получат ответный удар.

Член Совфеда отметил, что ранее власти РФ смогли договориться с США по перемещениям самолетов в сирийском воздушном пространстве – теперь обе стороны предупреждают друг друга о запланированных полетах. Нечто похожее, по мнению Джабарова, нужно сделать и в сфере передвижений наземной техники.