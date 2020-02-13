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В издании «Mil.Press Военное», сославшись на специалистов из управления метрологии ВС России, рассказали о том, что на российских боевых самолетах отваливаются болты.

По словам журналистов, около 80 процентов ключей, которые применяются в авиационных полках, не способны точно измерить усилие, возникающее во время натяжки крепежных материалов. У нынешних инструментов имеется внутренняя пружина, со временем ослабевающая и влияющая на показания. В результате никто не может со 100-процентной вероятностью сказать, что в ходе полета у истребителя не отсоединится какая-нибудь деталь.

В авиаполках техники регулярно отправляют заявки на закупку новых инструментов, но им постоянно отказывают. Если же ключи приходят, то они оказываются некачественными. По этой причине техникам зачастую приходится покупать инструменты на собственные средства.

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