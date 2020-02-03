В Сланцах в одной из съемных квартир многоэтажного дома, расположенного на улице Свердлова, умер малолетний ребенок. Рядом с ним находилась нетрезвая мать.

Данный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 февраля. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов побеседовали с 26-летней матерью. По ее словам, она распивала алкоголь до 3-х часов ночи с владелицей апартаментов, которая после застолья накормила ребенка квартирантки и передала его ей.

Затем все легли спать. Когда женщина проснулась, то увидела, что ее 1,5-месячный малыш мертв. Работники службы опеки забрали у матери двух других ее детей в возрасте 7 и 5 лет – они были помещены в больницу.