читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Фокинском районе Брянска произошло странное массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.

Как сообщили очевидцы инцидента, на Московском проспекте возле завода “Литий” внедорожник Land Cruiser каким-то образом оказался стоящим задними колёсами на капоте малолитражной машины. При этом перед ним находилось ещё две машины, врезавшиеся друг в друга.

В результате столкнувшиеся автомобили перекрыли одну из полос на Московском проспекте, что создало немалую пробку и затруднило движение от мясокомбината. 18 февраля Сети появились видеоролики инцидента, снятые с места происшествия. Инцидент, как сообщается, произошёл в этот же день ранним утром.

О пострадавших в аварии в настоящее время официальной информации нет.В Сети опубликовано видео массового ДТП в Брянске

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Palmeiras+ – Sao Paolo+ | Gremio+ – Sao Paolo+ | Leicester (2×2) – Man United (2×2) | Roma (2×2) – Porto (2×2) | Marseille team – Sporting team | Galatasaray team – Benfica team | Hamburg (Amateur) – Bayern (Amateur) |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту

Юлия Проскурякова удивила подписчиков своей фигурой в купальнике

Певица Юлия Проскурякова огорчила некоторых своих поклонников новой публикацией в Instagram. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 01.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 18 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи, 18 февраля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 18 февраля – пасмурно, до -10 °C | Королев, 18 февраля – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск, 18 февраля – пасмурно, до 4 °C | Армавир, 18 февраля – ясно, до 8 °C |