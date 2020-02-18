В Фокинском районе Брянска произошло странное массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.

Как сообщили очевидцы инцидента, на Московском проспекте возле завода “Литий” внедорожник Land Cruiser каким-то образом оказался стоящим задними колёсами на капоте малолитражной машины. При этом перед ним находилось ещё две машины, врезавшиеся друг в друга.

В результате столкнувшиеся автомобили перекрыли одну из полос на Московском проспекте, что создало немалую пробку и затруднило движение от мясокомбината. 18 февраля Сети появились видеоролики инцидента, снятые с места происшествия. Инцидент, как сообщается, произошёл в этот же день ранним утром.

О пострадавших в аварии в настоящее время официальной информации нет.