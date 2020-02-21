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В Интернете был размещен видеоролик, снятый на территории Сирии и демонстрирующий конфликт, возникший на дороге между военными РФ и Соединенных Штатов.

Автор видеоролика отмечает, что данное происшествие случилось в окрестностях населенного пункта Камышлы, однако его дата не называется. Запись снял пассажир транспортного средства, идущего позади военной колонны с флагами РФ, состоящей из БТР и бронемашин «Тигр».

На опубликованных кадрах можно увидеть два бронеавтомобиля США, на одном из которых установлен американский флаг. Они движутся по дороге на малой скорости, поэтому «Тигр» решил обогнать их по обочине, однако один из броневиков тут же заблокировал ему проезд, вынудив выехать в поле. На этом моменте запись заканчивается.
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