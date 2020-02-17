В Санкт-Петербурге ночью 15 февраля женщина подверглась нападению насильника.

Как сообщается, мужчина набросился на неё в подъезде одного из домов на улице Партизана Германа. На площадке между вторым и третьим этажами мужчина избил женщину и попытался её изнасиловать, однако не смог из-за отсутствия эрекции. При этом потерпевшая сопротивлялась и даже укусила насильника.

В итоге, злоумышленник дважды ударил свою жертву в лицо, после чего сорвал с неё сумку и скрылся с места происшествия. Сумка оказалась пустой, и он её выбросил при побеге.

На следующий день преступник был задержан на улице Радищева, у дома №24. Выяснилось, что злоумышленником является 21-летний безработный. В его отношении возбуждено уголовное дело.