Сергей Боев, являющийся генеральным конструктором системы предупреждения о ракетном нападении и генеральным директором МАК “Вымпел”, увидел угрозу в запуске компанией SpaceX спутников.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска в рамках реализации проекта Starlink собирается запустить 12 тысяч спутников, действуя в интересах обеспечения глобального доступа к интернету. В начале года стало известно, что несколько десятков таких спутников уже было запущено.

По мнению Боева, эти спутники могут нести угрозу для безопасности России. Как он считает, спутники могут использоваться для повышения потенциала Военно-космических войск США. Боев отметил, что в январе произошла встреча Илона Маска с командующим Военно-космическими силами США Джоном Рэймондом, и между ними прошла беседа об использовании гражданских аппаратов Starlink в интересах Пентагона.