В Серпухове две женщины получили серьёзные ожоги во время пожара в одной из квартир дома №165 на улице Ворошилова.

Инцидент произошёл утром 15 февраля. Примерно в 11:30 в оперативно-дежурную часть поступил сигнал о пожаре. Как сообщается, возгорание произошло на 16-м этаже дома. В квартире жили две сестры-пенсионерки, 1935 и 1937 годов рождения.

Каким-то образом пожилые женщины сумели потушить огонь ещё до приезда пожарных, однако им потребовалась скорая реанимационная помощь. Одна из пенсионерок получила ожог 90% площади тела, её вертолётом доставили в Подмосковный цент медицины катастроф в условиях искусственной вентиляции лёгких. Вторую пострадавшую, которая получила меньше ожогов, направили в больницу имени Семашко.

Возгорание, как сообщается, произошло из-за того, что женщины решили проверить крепость самодельного алкогольного напитка путём поджога.