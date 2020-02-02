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В Подмосковье задержан 36-летний мужчина, избивший до смерти 17-летнюю девушку.

Инцидент произошёл 11 января2020 года. Мужчина набросился на жительницу города Куровское Орехово-Зуевского городского округа, и сильно избил её, нанеся тяжёлые травмы. Как сообщается, поводом послужила произошедшая между мужчиной и девушкой ссора. Кем они приходятся друг другу, при этом не уточняется.

В результате девушка с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу. Однако 19 января, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить личность виновника и задержать его. В настоящее время проводится установление обстоятельств инцидента. В отношении задержанного мужчины заведено уголовное дело.

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