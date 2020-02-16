В Одинцово была организована проверка местных родниковых источников. В них проверялось наличие бактерий и инфекций.

Всего было проверено 13 родников. Из них в восьми было зафиксировано превышение допустимых санитарно-химических норм. В пяти источниках были найдены общие колиформные бактерии, что говорит о кишечной палочке и других кишечных заболеваниях. Кроме того, обнаружены термотолерантные колиформные бактерии, что говорит о степени фекального загрязнения родника.

Подобную воду с бактериальными загрязнениями можно употреблять только после кипячения. Для хозяйственных и, тем более, для питьевых целей родниковую воду можно использовать только после дополнительной фильтрации. Также специалисты отмечают, что использовать родниковую воду в период таяния снега и вовсе крайне нежелательно.