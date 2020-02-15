В Новосибирске прошёл отбор среди женщин-полицейских на конкурс “Леди в погонах”.

Из 35 участниц по результатам нескольких заданий были отобраны десять полицейских, которым предстоит в дальнейшем раскрыть свой творческий потенциал, выступить с номером и пройтись в дефиле. Также будет открыто интернет-голосование, результаты которого помогут определить победительницу.

В отборочных заданиях участницам необходимо было пройти тестирование на знание профессиональных законов, продемонстрировать своё умение принимать решение и использовать нормативно-правовую базу. Также у них проверяли огневую подготовку – за десять секунд необходимо было совершить четыре выстрела из пистолета Макарова, причём как минимум три из них должны были попасть в цель.

После этого участницы перешли в спортзал, где показали свои физическую подготовку и выносливость. После этого их ждало собеседование.