В Москве взят под стражу 28-летний американский студент Тревор Рид, которого обвиняют в нападении на полицейского.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в августе 2019 года. Обвиняемый, как сообщается, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время он был задержан и заключён под стражу. С тех пор суд уже несколько раз продлевал ему заключение. В последний раз оно было продлено на два месяца в начале февраля.

Как отмечается, Рид жил недалеко от Ленинградского шоссе в квартире своей девушки. Ранее он проходил службу в Корпусе морской пехоты США.

По российскому законодательству, за нападение на представителя власти обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Родственники Рида считают, что обвинения в его адрес сфабрикованы и попросили помощи у администрации США.