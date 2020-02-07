В Москве врачам одной из городских клиник пришлось удалять из прямой кишки мужчины огурец.

Как сообщается, пациент, 30-летний музыкант, решил сделать из овоща секс-игрушку. Но в итоге, во время его сексуального эксперимента, огурец застрял в организме мужчины. Самостоятельно избавиться от него пострадавшему не удалось, и он был вынужден вызвать “скорую помощь”.

В больнице неудачливому экспериментатору пришлось делать наркоз, и только после этого сделать операцию по удалению инородного предмета из его прямой кишки. После того, как операция успешно завершилась, пострадавший заявил, что сам не знает, для чего он это всё затеял.

Спустя некоторое время музыкант выписался из больницы и направился к себе домой.