В Москве группа злоумышленников ограбила загородный дом полковника МВД в отставке.

Всего в преступлении участвовало восемь преступников, четверо из них были облачены в полицейскую форму. Когда полковник ехал к себе домой в посёлок, его остановили ложные полицейские под предлогом неработающей задней фары. Мужчина вышел из машины, его избили и на его же автомобиле отвезли на свиноферму, где повторно избили и заковали в наручники.

После этого мужчину спрятали в багажник. Злоумышленники направились к нему домой, где связали жену и двоих взрослых детей, после чего приступили к обыску дома.

Всего было украдено 4 миллиона рублей, 2,5 тысячи долларов, примерно столько же евро, ювелирные изделия. Затем преступники скрылись с места происшествия.

Как отметил полковник после обращения в правоохранительные органы, машина, которую злоумышленники выдали за полицейскую, а также остановивший его офицер выглядели очень натурально, что он даже не заподозрил подвоха.