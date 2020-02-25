В Липецкой области автоинспекторам пришлось остановить нетрезвого водителя путём стрельбы по колёсам его автомобиля.

Инцидент произошёл около полуночи 22 января в Краснинском районе. Водитель “ВАЗ-2112” направлялся в сторону Станового, инспекторы ГИБДД дали ему знак остановиться, однако он его проигнорировал.

После этого инспекторы устроили за водителем погоню, повторяя требования остановиться, которые не принесли никакого результата. Отмечается, что во время погони водитель выезжал на встречную полосу и создавал опасные ситуации для других автомобилистов.

В итоге, инспекторы применили табельное оружие и сделали предупредительный выстрел в воздух. Затем они прострелили колёса у нарушителя.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится расследование инцидента.