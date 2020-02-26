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В Ленобласти из-за умершего водителя школьный автобус улетел в кювет. По информации пресс-службы УГИБДД, обошлось без пострадавших – автобус ехал без пассажиров.

Инцидент произошёл в Лужском районе 25 февраля примерно в четыре часа вечера на втором километра трассы “Ретюнь – Поддубье”. Транспортное средство было обнаружено в колее на другой стороне дороги от направления своего следования. За рулём находился мёртвый 50-летний водитель. Выяснилось, что он родом из Ретюни.

Согласно предварительной версии, у мужчины были проблемы с сердцем и его настиг сердечный приступ.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку и выяснение обстоятельств инцидента. Причина смерти водителя устанавливается.

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