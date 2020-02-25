Во Всеволожском районе Ленинградской области 40-летняя местная жительница обратилась в полицию с просьбой о помощи в поисках её 20-летней дочери.

Согласно рассказу женщины, ещё дочь ещё 7 февраля отправилась на работу в ресторан, но домой в этот день она не вернулась. Её телефон был отключен, на работе она больше не появлялась.

Спустя пять дней она позвонила матери и неожиданно сообщила, что вышла замуж за некоего Михаила. Также она рассказала, что в марте собирается получить загранпаспорт.

Женщина сомневается в решении своей дочери ввиду её возраста и собирается вернуть её домой. Отмечается, что девушка внешне похожа на подростка, в день исчезновения она была в куртке бордового цвета, джинсах, и чёрной шапке.