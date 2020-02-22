23 февраля в городе Ивангород Ленинградской области будет проведена реконструкция сражения Варшавско-Ивангородской операции 1914 года.

Как сообщается, будет проведёна демонстрация вооружения и военной техники, затем планируется проведение митинга, который посвятят созданию Рабоче-Крестьянской Красной армии в 1918 году. Затем будет произведено возложение венков на братской могиле павших солдат силами почётного караула, а также жителей города и его гостей.

Также на мероприятии будет проведено выступление гвардейской мотострелковой бригады, которая покажет зрителям тактические приёмы и рукопашный бой.

В завершение всех желающих угостят горячим чаем и солдатской кашей, также запланирован праздничный концерт.